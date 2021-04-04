За сутки 150 человек в Саратовской области заразились коронавирусом

У 88 заразившихся за сутки выявлена пневмония Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области за сутки 150 человек заразились коронавирусом.

На 4 апреля 2021 года зарегистрировано 55 392 случая COVID-19 в регионе. Выздоровели за сутки 149 человек, а всего — 50 087.

Больше всего новых заболевших в Саратове — 72, Энгельсском районе — 18, Балаковском — 10.

У 88 пациентов выявлена пневмония.

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