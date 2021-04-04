В Саратовской области на кровати из-за горящей сигареты погиб мужчина

Пожар произошел в Старой Жуковке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Старая Жуковка Базарно-Карабулакского района Саратовской области вчера днем, 3 апреля, произошел смертельный пожар.

- По предварительным данным, возгорание в частном доме 56-летнего мужчины заметили местные жители. Соседи вызвали пожарных, которые потушили огонь и нашли на кровати в комнате тело хозяина жилища, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Следователи организовали доследственную проверку и при осмотре места выяснилось, что пожар начался с кровати. Предполагается, что причиной возгорания стало курение.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

Мужчина сгорел на кровати Фото: СУ СКР по Саратовской области

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