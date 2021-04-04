В ДТП под Саратовом ночью погиб водитель иномарки, четверо в больнице

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Марксовском районе Саратовской области сегодня ночью, 4 апреля, случилось ДТП.

- В 02:10 на 366-м км трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград 35-летний водитель Ford Focus слетел в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В 04:15 мужчина погиб от полученных травм в больнице. Также госпитализировали троих пассажиров: 22 и 24-летнюю девушек, 28-летнего парня.

Фото: ГИБДД по Саратовской области

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