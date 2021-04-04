Воскресенье в Саратовской области будет теплым, но может пойти снег

В Саратов пришло тепло, но снег никто не отменял Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области 4 апреля, в воскресенье, будет переменная облачность.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики областного Гидрометцентра прогнозируют небольшие осадки — в виде дождя и местами мокрого снега.

Утром сохранится сильный туман с видимостью до 500 и менее метров. На дорогах скользко.

Ветер будет дуть с севера, днем его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра покажет до 10 градусов тепла. А вот год назад в этот день было уже до +18 градусов.

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