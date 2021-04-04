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Происшествия4 апреля 2021 9:38

Один человек погиб, трое госпитализированы после столкновения «семерки» и «Гранты» в Энгельсском районе

Авария произошла у поселка Коминтерн
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Два авто не поделили дорогу у поселка Коминтерн

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 3 апреля в Энгельсском районе Саратовской области случилось ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария случилась в пять часов на повороте к совхозу «Новый», вблизи поселка Коминтерн.

Столкнулись «Лада Гранта» под управлением 50-летней женщины и ВАЗ-2107, за рулем которого сидел 49-летний водитель. Он скончался на месте ДТП. Кроме того, госпитализированы пассажир «семерки» и водитель и пассажир «Гранты».

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ДТП