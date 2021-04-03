В толпу людей на Тархова могли кинуть страйкбольную гранату

В ГУ МВД по Саратовской области начали проверку ЧП на улице Тархова.

Напомним, днем 3 апреля из машины в толпу людей был выброшен предмет, который произвел хлопок.

Как сообщили «КП-Саратов» в полиции, сигнал дежурному поступил около часа дня. Предположительно в людей из проезжающей машины швырнули страйкбольную гранату.

- На место происшествия незамедлительно были направлена следственно-оперативная группа, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, — отметили в ГУ МВД региона.

Пострадавших нет.

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