Прокуратура Саратовской области проверяет, что случилось у офиса УК "Красная"

У офиса управляющей компании в Саратове произошел инцидент. Прокуратура выехала на проверку. Кадр из видео

В Саратове прокуратура контролирует ситуацию, которая случилась около офиса УК «Красная». Третьего апреля здесь около помещения, где располагается организация, некто бросил предмет в сторону группы людей. В итоге произошел хлопок.

На месте работают представители прокуратуры Ленинского района города Саратов и полиция. Выехал разбираться в случившемся прокурор Сергей Филипенко. Проводятся проверки, которые должны помочь установить всех тех, кто причастен к произошедшему. Также обещают проверить, как УК работала с многоквартирными домами и как начислялась плата за коммунальные ресурсы гражданам.

Всю процессуальную проверку также контролирует прокуратура, сообщили в ведомстве.

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