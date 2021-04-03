Коллектор на Технической, где нашли тело женщины, был закрыт

В администрации Кировского района Саратова отреагировали на информацию о трупе женщины в тепловой камере на улице Техническая.

Напомним, тело было обнаружено 2 апреля напротив дома №7.

- По предварительным данным, коллектор находился в закрытом состоянии. Правоохранительные органы проводят поверку, — пояснили в администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.