Паводок — 2021 в Саратовской области: в Аткарске организована лодочная переправа

Фото из Instagram Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области

В Аткарске перелит мост через Медведицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области, перелив составляет пять сантиметров.

С полудня там организована лодочная переправа. Отрезаны оказались порядка 75 домов, в которых проживают 300 человек, в том числе 30 детей.

Напомним, ранее сообщалось, что также затоплены два моста в Самойловском районе — оба на реке Терса.

- Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в весенний период и ослабления ледового покрова специалистами областной службы спасения проводятся ледовзрывные работы. Ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки, организована работа оперативной группы. Ситуация на особом контроле, — подчеркнули в ведомстве.

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