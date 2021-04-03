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Общество3 апреля 2021 12:20

Чиновники пообещали отремонтировать плитку на бульваре Героев Отечества

Это будет сделано, когда погода станет благоприятной
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В администрации Кировского района Саратова прокомментировали ситуацию с провалившейся плиткой на бульваре Героев Отечества в микрорайоне Солнечный-2.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что местные жители возмутились тому, что тротуарная плитка на бульваре буквально «сошла со снегом».

- В рамках работ по содержанию выявленные дефекты плиточного покрытия будут устранены при наступлении благоприятных погодных условий, — заявили в Кировской администрации.

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