Чиновники пообещали отремонтировать плитку на бульваре Героев Отечества

В администрации Кировского района Саратова прокомментировали ситуацию с провалившейся плиткой на бульваре Героев Отечества в микрорайоне Солнечный-2.

Напомним, ранее «КП-Саратов» писала, что местные жители возмутились тому, что тротуарная плитка на бульваре буквально «сошла со снегом».

- В рамках работ по содержанию выявленные дефекты плиточного покрытия будут устранены при наступлении благоприятных погодных условий, — заявили в Кировской администрации.

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