Панков потребовал высадить на набережной Саратова деревья взамен спиленных

Николай Панков заявил о важности озеленения набережной в Саратове

Депутат Государственной Думы России Николай Панков 3 апреля совершает прогулку по Набережной космонавтов. Его сопровождают чиновники и общественники, и речь ведется о зеленых насаждениях.

Николай Панков подчеркнул, что важно сохранить зеленые насаждения на набережной. Чиновники сообщили, что планируется удалить порядка 20 старых и аварийных деревьев. Панков отметил, что в этом случаев важно высаживать новые на месте спиленных.

Ранее глава Саратова Михаил Исаев заявил, что на набережной пилят аварийные деревья. Однако общественники поставили его слова под сомнение, опубликовав фото спиленных деревьев, которые не выглядят подгнившими.

- Меня беспокоят вопросы сохранения деревьев, вопросы состояния газонов. Может быть, здесь какие-то зоны растительности и кустарников создать, — сказал депутат. Также он считает, что следовало бы сделать виноградную аллею.

Во время обсуждения был представлен подробный план зеленых насаждений на набережной. Каждое дерево из примерно 1,2 тыс. поставлено на учет, специалисты регистрируют аварийные деревья, для обследования привлекаются эксперты из саратовских вузов.

Каждое дерево учтено в плане

По словам Панкова, общественники должны активно контролировать процесс и призвал власть прислушиваться к их предложениями и критическим замечаниям.

- Нужно задавать неудобные вопросы чиновникам, — сказал он.

Николай Панков отметил также, что строительство и реконструкцию набережной в Саратове контролирует лично председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.