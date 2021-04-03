Два моста затопило в Саратовской области за сутки

В Саратовской области продолжается паводок. Затоплены оказались несколько низководных мостов.
Как сообщил на своей странице в Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, он взял ситуацию на личный контроль по поручению губернатора Валерия Радаева.
Днем 2 апреля на полметра был перелит мост на реке Терса около села Залесянка в Самойловском районе. Движение было прекращено, доехать до села можно по грунтовой дороге через Ольшанку.
Также в Самойловском районе оказался под водой мост у села Штейнгард. Объехать можно через село Крыйнички.
Ранее в Балашовском районе оказалась размыта дорога к селу Даниловка.
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