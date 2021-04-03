Школе нового века в Энгельсе присвоят имя Юрия Гагарина

Школу нового века в Энгельсе предложено назвать именем первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Речь об этом шла на круглом столе проекта «Герои Покровска» партии «Единая Россия», который провела его координатор Наталья Кривенцова.

Участие в обсуждении приняли члены общественных и патриотических организаций. По мнению представителей «Боевого братства», «Часовых Родины», «Союза отцов», присвоение имени Гагарина положительно повлияет на имидж школы и мировоззрение ребят.

- В современном мире, в век информационных технологий молодежь начинает забывать о героях, сделавших Россию великой. Присвоение школам имен героев — отличная традиция в нашем городе. Считаю, что именно эта школа должна носить имя Гагарина, так как именно она первой встречает гостей города, — заявил координатор партийного проекта «Народный контроль» Василий Кречин.

Его поддержала член ОПы Саратовской области, Елена Склярова, которая входит в Совет женщин Энгельсского района. Она считает упущением, что в регионе нет школы с именем Гагарина. При этом нашу страну во всем мире знают в основном по двум событиям: первый полет человека в космос и Великая Отечественная война.

- С детства школьникам прививают чувства патриотизма, и это большая гордость учиться в школе с именем первого космонавта. Надо это исправить, — сказала Елена Склярова.

По словам директора школы Ольги Егоровой, предложение о присвоении имени уже направлено в администрацию, сейчас ведется подготовка документов.

Директор школы «Патриот» Дмитрий Барановский поделился положительным опытом воспитания подрастающего поколения в учреждении, которое уже носит имя Героя Российской Федерации Юрия Дейнеко.

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