Вода в реке Карай Романовского района поднялась на 2,2 метра

Затопленных сел пока нет
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Саратовской области продолжается подъем воды на малых реках.
В своем Instagram председатель правительства региона Роман Бусаргин сообщил, что на 3 апреля уровень поднялся на следующих реках:
- Лысогорский район, река Медведица +82 см (+32 см за сутки);
- Красноармейский район, река Карамыш +20 см (+0 см за сутки);
- Балтайский район, река Алай +22 см (+15 см за сутки);
- Аткарский район, река Медведица + 105 см (+65 см за сутки);
- Романовский район, река Карай + 225 см (+ 22 см за сутки);
- Балашовский район, река Хопер + 87 см (+27 см за сутки);
- Новоузенский район, река Большой Узень +16 см (+0 см за сутки);
- Дергачевский район, река Камышовка +30 см (+5 см за сутки);
- Новобурасский район, река Медведица +50 см;
- Петровский район, река Медведица +13 см (+2 см за сутки);
- Татищевский район, река Идолга +19 см (+2 см за сутки);
- Самойловский МР, река Терса +75 см;
- Самойловский МР, река Елань +20 см;
- Ртищевский район, река Хопер +40 см за сутки.
Подтопления населенных пунктов и дорог нет.
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