Бусаргин: Красноармейский район получит больше возможностей для развития

Подписано соглашение о вхождении Красноармейского района в Саратовскую агломерацию
Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин уверен, что вхождение Красноармейского района в Саратовскую агломерацию «положительно скажется на социальном и экономическом развитии как включенных в агломерацию муниципалитетов, так и всего региона».
Об этом он написал в своем Instagram.
- Саратов, Энгельсский, Саратовский и Татищевский районы в составе агломерации принимают активное участие в реализации национальных проектов и государственных программ. Теперь и Красноармейский район получит гораздо больше возможностей для развития, — заявил Бусаргин.
Напомним, соглашение о вступлении районе в Саратовскую агломерацию было подписано накануне. Ранее эту идею озвучил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время визита в Саратовскую область.
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