Пенсионер погиб в горящей квартире в поселке Степное

В поселке Степное Саратовской области ночью горела пятиэтажка на улице Кирова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, огонь охватил однокомнатную квартиру на первом этаже. Это произошло вскоре после полуночи.
Горели вещи на площади 4 кв. метра. На тушение выезжали два расчета.
В пожаре погиб 71-летний мужчина.
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