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Происшествия3 апреля 2021 8:54

Тело женщины найдено в колодце на Технической

Следователи устанавливают личность погибшей
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело женщины найдено в тепловой камере

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 2 апреля в Кировском районе Саратова был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обнаружила местная жительница, которая вызвала полицию.

Тело находилось в тепловом коллекторе вблизи дома №7 по улице Техническая. Труп достали спасатели.

Оказалось, что погибшая — женщина. Сейчас следователи устанавливают ее личность и причины смерти.

Следователи СК начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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