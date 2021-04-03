Тело женщины найдено в колодце на Технической

Тело женщины найдено в тепловой камере
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вечером 2 апреля в Кировском районе Саратова был найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обнаружила местная жительница, которая вызвала полицию.
Тело находилось в тепловом коллекторе вблизи дома №7 по улице Техническая. Труп достали спасатели.
Оказалось, что погибшая — женщина. Сейчас следователи устанавливают ее личность и причины смерти.
Следователи СК начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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