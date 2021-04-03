Тело женщины найдено в колодце на Технической

Тело женщины найдено в тепловой камере Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 2 апреля в Кировском районе Саратова был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обнаружила местная жительница, которая вызвала полицию.

Тело находилось в тепловом коллекторе вблизи дома №7 по улице Техническая. Труп достали спасатели.

Оказалось, что погибшая — женщина. Сейчас следователи устанавливают ее личность и причины смерти.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.