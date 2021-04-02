Роман Бусаргин опроверг фейк о выделении денег из резервного фонда на День космонавтики

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Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил о фейках в местных анонимных источниках.

На своей странице в Instagram он написал, что поступил запрос от СМИ. Якобы средства резервного фонда будут потрачены на празднование Дня космонавтики.

- Со всей ответственностью заявляю — информация не соответствует действительности. Это лишний раз доказывает, что не стоит доверять анонимным источникам, которые не несут ответственности за написанное, поскольку закон о СМИ на них не распространяется, — написал Бусаргин.

Он отметил, что порядок выделения средств из резервного фонда прозрачен. Они направляются на конкретные цели, и распоряжения выделять их на торжественные мероприятия не было

- Ни одного рубля ни на какие праздничные мероприятия из резервного фонда не выделено, — подчеркнул Бусаргин.

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