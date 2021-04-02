Эксперты отнесли Саратов к городам с благоприятной средой

Саратов занял 15-е место в рейтинге крупных населенных пунктов России по качеству городской среды.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, последние данные по индексу качества городской среды за 2020 год были представлены 2 апреля на онлайн-конференции Минстроя России совместно с ДОМ.РФ.

Выяснилось, что Саратов набрал 199 баллов, а это выше средних показателей по стране. Таким образом он вошел в число городов с благоприятной средой.

Эксперты использовали для оценки такие данные как: жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и другие.

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