Собака Белка мучилась из-за зубочистки в горле. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники Саратова
В Саратове ветеринары спасли собаку с зубочисткой в горле.
Историю с хорошим концом рассказали в Первой ветеринарной клинике Саратова.
К ним поступила собака Белка. Ее владельцы примерно месяц назад заметили свищи на шее животного. Специалисты осмотрели пса и приступили к операции. Оказалось, что в горле животного имеется инородный предмет — зубочистка.
Врачи извлекли зубочистку, установили дренаж и назначили Белке лечение.
Зубочистку извлекли во время операции. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники Саратова
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