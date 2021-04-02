Собака Белка мучилась из-за зубочистки в горле. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники Саратова

В Саратове ветеринары спасли собаку с зубочисткой в горле.

Историю с хорошим концом рассказали в Первой ветеринарной клинике Саратова.

К ним поступила собака Белка. Ее владельцы примерно месяц назад заметили свищи на шее животного. Специалисты осмотрели пса и приступили к операции. Оказалось, что в горле животного имеется инородный предмет — зубочистка.

Врачи извлекли зубочистку, установили дренаж и назначили Белке лечение.

Зубочистку извлекли во время операции. Фото из Instagram Первой ветеринарной клиники Саратова

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