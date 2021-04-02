Красноармейск стал частью Саратовской агломерации

Фото из Instagram Михаила Исаева

В Саратовскую агломерацию вошел Красноармейск.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава Саратова Михаил Исаев.

- Теперь границы агломерации станут еще шире, ее состав дополняет Красноармейск. Напомню, что значимость такого решения была поднята спикером Госдумы Вячеславом Володиным во время встречи с жителями данной территории. Консолидировано мы сможем воплощать в жизнь стратегию развития, ориентироваться как на работу с имеющимися ресурсами, так и на привлечение новых, пригодных для формирования точек экономического роста, благоустройства территорий, комплексного развитие инфраструктуры, — считает глава Саратова.

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