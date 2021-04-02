Ученики «Менделеевских классов» в Саратовской области прошли тест по химии и математике в стиле Гарри Поттера

Ученики «Менделеевских классов» из Саратовской области приняли участие в интеллектуальной онлайн-игре «Mendeleev Quiz».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова, свои знания также проверили ребята из Кировской области и Удмуртии. Игра прошла одновременно в четырех часовых поясах.

Лучшим из саратовцев стал ученик школы поселка Михайловский Олег Житваев. Команда из нашего региона заняла второе место в общекомандном зачете.

Для учеников «Менделеевских классов» был разработан специальный тест по химии и математике в стилистике книг о Гарри Поттере.

Образовательный проект «Менделеевские классы» реализуется Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева при поддержке Федерального экологического оператора. Он нацелен на внедрение передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии (утилизации и переработки отходов) и направлен на повышение уровня преподавания химии и математики, выстраивание сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями, организацию системы предпрофессиональной подготовки, а также формирование ранней профориентации школьников.

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