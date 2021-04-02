Владимир Машков приехал в Саратов

Владимир Машков дал пресс-конференцию в Саратове Фото: Ольга Симонова

В Саратове сегодня, 2 апреля, прошла пресс-конференция Московской школы Табакова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в историческом здании ТЮЗа на Вольской собрались народный артист России, худрук театра Олега Табакова и школы Олега Табакова Владимир Машков, заслуженный артист РФ Виталий Егоров, актриса и выпускница школы Олега Табакова Наталия Попова.

Московские артисты приехали в Саратов для отборочных испытаний будущих дарований.

Для отбора в абитуриенты нужно было зарегистрироваться с 12 по 31 марта. Все, кто пройдет кастинг в Саратове, будет приглашены в Москву на итоговый отборочный тур. А по окончании обучения получат диплом о высшем образовании по специальности «Артист драматического театра и кино».

Известные актеры будут отбирать юные дарования для обучения в Москве Фото: Ольга Симонова

Машков рассказал, что школа экспериментальная. Первые два курса как школа, а потом институт.

- Школа бесплатная. Я убежден, что платная школа — это аферизм. Эта профессия без гарантий и люди идущие в нее, должны понимать, что это призвание. Артист — это чемодан неприятностей. Это будет топливо для его дальнейшей работы, — отметил Машков.

Всего в этом году в школу Табакова поступило 135 заявок, из них 56 из Саратова и области.

Кроме того, с 2 по 5 апреля ежедневно в 19:00 будут идти гастрольные спектакли театра в Саратове.

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