В Саратове оправдали бывшего министра Ларису Кузнецову

Лариса Кузнецова

В Октябрьском районе Саратова суд 2 апреля рассмотрел дело в отношении Ларисы Кузнецовой, бывшего министра — председателя комитета по информатизации области. А также ее супруга, Олега Козлова.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Октябрьского суда, ее признали невиновной в получении взятки, а его — в посредничестве.

Ранее Лариса Кузнецова, которая также занимала пост заместителя министра экономического развития, обвинялась в получении более 13,4 млн рублей. Якобы, за эти деньги она должна была покровительствовать бизнесмену, который хотел работать в помещениях Многофункционального центра. Козлов, по версии следствия, был посредником в коррупционном преступлении.

Суд счел, что состав преступления отсутствует, и вынес оправдательный приговор.

Адвокат Елена Сергун считает, что такое решение суда полностью обосновано, так как обвинение не представило никаких доказательств, кроме показаний самого бизнесмена. Впрочем, защита считает, что прокуратура может обжаловать приговор.

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