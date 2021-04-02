На бульваре Героев Отечества вместе со снегом сошла плитка

Фото группы "Солнечный Саратов"

На бульваре Героев Отечества в поселке Солнечный-2 Саратова вздыбилась тротуарная плитка.

- Плитка сошла вместе со снегом. И это только малая часть ужаса, — рассказал в группе «Солнечный Саратов» местный житель.

Он призвал власти исправить ситуацию.

На представленном фото видно, что плитка действительно провалилась. Глубина ям достигает десятков сантиметров, что представляет опасность для жителей, особенно с учетом того, что бульвар является излюбленным местом прогулок горожан с детьми.

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