На бульваре Героев Отечества вместе со снегом сошла плитка

Фото группы "Солнечный Саратов"
На бульваре Героев Отечества в поселке Солнечный-2 Саратова вздыбилась тротуарная плитка.
- Плитка сошла вместе со снегом. И это только малая часть ужаса, — рассказал в группе «Солнечный Саратов» местный житель.
Он призвал власти исправить ситуацию.
На представленном фото видно, что плитка действительно провалилась. Глубина ям достигает десятков сантиметров, что представляет опасность для жителей, особенно с учетом того, что бульвар является излюбленным местом прогулок горожан с детьми.
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