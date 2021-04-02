Депутат Андрей Воробьев подарил сертификат детской библиотеке Саратова

Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия») посетил детскую библиотеку №27, расположенную в Заводском районе.

Парламентарий передал учреждению сертификат на закупку новых книг для юных читателей. Подарок был приурочен к Международному дню детской книги.

- Отрадно, что книги по-прежнему играют большую роль в жизни саратовцев. Читайте, друзья! — поздравил Воробьев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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