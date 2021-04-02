Как в Саратове отметят 60-летие полета в космос Юрия Гагарина

В честь 60-летия полета Гагарина прогремит салют

В Саратове 10 апреля с 13 до 19 на проспекте им. Кирова и ул. Волжской состоится культурная акция «Солнечная система!». Улицы будут условно поделены на зоны в виде планетарной модели Солнечной системы, на которых будут представлены 3Dфото-зоны, выставки декоративно-прикладного творчества, выставка работ изобразительного искусства, тематические площадки, на которых будет звучать фоновая музыка. Волонтеры и артисты в тематических костюмах будут дарить горожанам праздничное настроение.

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы в традиционный план мероприятий.

10 – 12 апреля по центральным улицам города пройдут бесплатные пешеходные экскурсии «Саратов. Космос. Гагарин». Во всех учреждениях социальной сферы города Саратова в онлайн-режиме состоятся конкурсы, праздничные концерты, фестивали, выставки, поэтические марафоны, экскурсии, флешмобы, спектакли, а также Всероссийские акции федерального и регионального значения:

- массовый флешмоб «Я на улице Гагарина». Участнику мероприятия необходимо сделать фото на улице Гагарина в городе проживания и разместить его в социальных сетях с хэштегом #ПОЕХАЛИ;

- челлендж «Привет в невесомость». Участники конкурса «Большая перемена» записывают видеообращение российским космонавтам на МКС и поздравляют всех сотрудников космической отрасли с Днем космонавтики;

- всероссийская акция «Мечты о космосе». Участники рассказывают о своей мечте о космическом будущем, о том, как может выглядеть жизнь человечества «с нуля» на новых планетах и поделиться, как его профессию можно применить в освоении космоса;

- тематическая выставка, посвященная первому космонавту Юрию Гагарину.

Завершит все мероприятия, посвященные 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, праздничный салют в 22 на Соколовой горе.