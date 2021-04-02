Новая книга, посвященная Юрию Гагарину и полету в космос, поступила в саратовскую библиотеку

В фонд Пушкинской библиотеки поступила книга-альбом «Вверх, в небо!», вышедшая в свет в саратовском издательстве «Десятая Муза» и посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Содержание книги охватывает временной промежуток от зарождения ракетно-космической теории и становления космической отрасли в советский период до её современного развития.

Издание состоит из трех частей. Первая часть посвящена развитию космонавтики

Центральную часть издания занимают материалы, о том, почему именно Юрий Гагарин стал космонавтом, история жизни героя в фотографиях, данных рассекреченных отчетов, отрывках из газетных статей и выступлений.

Отдельная глава рассказывает о местах Саратовской области, связанных с судьбой легендарного летчика-космонавта, а также о продолжении гагаринской темы в нашей области в настоящее время.

Основной акцент в альбоме сделан на иллюстрации, фотографии, архивных документы и цитаты известных людей.