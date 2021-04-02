Регоператор переходит на электронный документооборот с юридическими лицами

Региональный оператор Саратовской области филиал АО «Управление отходами» последовательно внедряет систему электронного документооборота. В настоящее время более 3 тыс. потребителей из числа юрлиц уже получают платежные документы через системы «СБИС» и «Диадок».

В планах на первое полугодие 2021 года обеспечить возможность передачи платежных документов юрлицам и индивидуальным предпринимателям по указанной в карточке контрагента электронной почте с квалифицированной электронной подписью.

Следующим шагом в автоматизации взаимодействия с представителями бизнес-сообщества и юридическими лицами станет возможность заключения договора полностью дистанционным способом: от направления заявки онлайн до подписания договора и актов с обеих сторон.

- Мы стараемся экономить время наших клиентов и стремимся к максимально удобной для них форме работы. Разумеется, всегда будут оставаться те предприниматели, кто хочет сохранить бумажную форму взаимодействия. Для них мы сохраним такую возможность. Однако приоритетным для нас является переход на электронный документооборот как более надежный, быстрый и экологичный способ взаимодействия. Внутри филиала все необходимые для этого шаги предприняты. Сейчас наши специалисты активно уведомляют контрагентов о новом способе взаимодействия, — рассказал директор регоператора Саратовской области — филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

АО «Управление отходами» следует в своей работе международным принципам устойчивого развития (ESG) и учитывает воздействие на окружающую среду на каждом этапе деятельности. Переход регоператора по обращению с ТКО Саратовской области на электронный документооборот с юридическими лицами позволит только за 1 год сохранить около 8 тонн бумаги, 3800 квт/ч электроэнергии и более 1200 кубометров воды.

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