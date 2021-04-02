В Балакове сгорел грузовик

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В Балакове Саратовской области сгорел грузовой автомобиль Mercedes.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 13 часов.
Загорелась кабина грузовика на открытой площадке по улице Вокзальная. Огонь перекинулся также на прицеп.
На тушение выезжал один пожарный расчет.
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