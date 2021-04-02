В Саратове наградили «Лидеров года — 2020»

В Саратове состоялась торжественная церемония вручения премии "Лидер года - 2020" Фото: Александр Уриевский

В Саратове торжественно наградили победителей премии «Лидер года — 2020». Мероприятие состоялось в Музее боевой и трудовой славы на Соколовой горе.

Как рассказали «КП-Саратов» организаторы конкурса, редакция газеты «Аргументы и Факты» в Саратове, входящей в ИД «Волга-Медиа», такое место выбрано неслучайно — ведь 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие состоялось в Музее боевой и трудовой славы Фото: Александр Уриевский

Участие в церемонии награждения приняли зампред правительства — министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, министр информации и печати Светлана Бакал, депутат областной думы Андрей Воробьев.

Одним из гостей стал зампред правительства - министр промышленности и энергетики Андрей Архипов Фото: Александр Уриевский

С приветственной речью выступила генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.

Мария Усова приветствовала гостей и участников торжественной церемонии Фото: Александр Уриевский

Всего награды получили 74 номинанта, выбранные читателями газеты «АиФ» в Саратове. Среди них медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельскохозяйственные организации, учреждения социальной защиты, культуры, общепита, представители муниципальной власти и многие другие.

Конкурс проводится уже в 13-й раз. Сейчас он приобрел статус традиционного и стал одним из брендов Саратовской области.

Присутствовала министр информации и печати Светлана Бакал Фото: Александр Уриевский

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