В Саратове наградили «Лидеров года — 2020»

В Саратове состоялась торжественная церемония вручения премии "Лидер года - 2020"
Фото: Александр Уриевский
В Саратове торжественно наградили победителей премии «Лидер года — 2020». Мероприятие состоялось в Музее боевой и трудовой славы на Соколовой горе.
Как рассказали «КП-Саратов» организаторы конкурса, редакция газеты «Аргументы и Факты» в Саратове, входящей в ИД «Волга-Медиа», такое место выбрано неслучайно — ведь 2020 год объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие состоялось в Музее боевой и трудовой славы
Фото: Александр Уриевский
Участие в церемонии награждения приняли зампред правительства — министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов, министр информации и печати Светлана Бакал, депутат областной думы Андрей Воробьев.
Одним из гостей стал зампред правительства - министр промышленности и энергетики Андрей Архипов
Фото: Александр Уриевский
С приветственной речью выступила генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова.
Мария Усова приветствовала гостей и участников торжественной церемонии
Фото: Александр Уриевский
Всего награды получили 74 номинанта, выбранные читателями газеты «АиФ» в Саратове. Среди них медицинские учреждения, промышленные предприятия, сельскохозяйственные организации, учреждения социальной защиты, культуры, общепита, представители муниципальной власти и многие другие.
Конкурс проводится уже в 13-й раз. Сейчас он приобрел статус традиционного и стал одним из брендов Саратовской области.
Присутствовала министр информации и печати Светлана Бакал
Фото: Александр Уриевский
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