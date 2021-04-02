По Энгельсу будет ездить космотроллейбус

В Энгельсе Саратовской области в канун 60-летия с полета Юрия Гагарина в космос будет ездить празднично украшенный троллейбус.

- Борта и салон троллейбуса оформят тематической символикой. В салоне электротранспорта будет звучать музыка о космосе, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе районной администрации.

Это не первый раз, когда коллектив МУП «Энгельсэлектротранс» украшает транспорт к праздникам. В мае 2020 года в троллейбусах поздравляли с 75-летием Великой Победы, а в канун Дня города одна из машин электротранспорта стала литературно-экскурсионной.

Космотроллейбус будет ездить с 7 по 12 апреля.

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