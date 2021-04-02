Руководительница дошкольного учреждения из Энгельсе обвиняется в присвоении 38 тысяч рублей

В Энгельсе руководительницу дошкольного образовательного учреждения подозревают в присвоении и растрате.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

Установлено, что фигурантка издавала приказы о начислении премий своим сотрудникам, необоснованно завышая суммы этих выплат.

После получения средств часть из них она присваивала себе.

Это продолжалось с 2019 по декабрь 2020 года. За это время гражданка забрала около 38 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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