Руководительница дошкольного учреждения из Энгельсе обвиняется в присвоении 38 тысяч рублей

В Энгельсе руководительницу дошкольного образовательного учреждения подозревают в присвоении и растрате.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.
Установлено, что фигурантка издавала приказы о начислении премий своим сотрудникам, необоснованно завышая суммы этих выплат.
После получения средств часть из них она присваивала себе.
Это продолжалось с 2019 по декабрь 2020 года. За это время гражданка забрала около 38 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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