Три сотрудника ГИБДД в Саратове попались на одной взятке

В Саратове будут судить бывшего сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в мошенничестве и посредничестве при получении взяток.

По версии следствия, он согласился помочь жителю Саратова, который в 2018 году сел за смертельное ДТП.

Цепочка состояла из нескольких человек. Гражданин после освобождения решил восстановить водительские права и обратился к своему приятелю, а тот — к командиру взвода полка ДПС. В свою очередь, он попытался привлечь на свою сторону коллегу из службы ИАЗ, но тот заявил, что у него нет нужного доступа, и предложил обратиться к инспектору ГИБДД. Тот якобы сможет восстановить права, войдя в федеральную базу. За услуги потребуется заплатить 20 тыс. рублей.

Каждый из звеньев цепочки добавлял к этой сумме еще по 20 тыс. рублей, так что в итоге сумма взятки составила 60 тысяч. При этом потенциального плательщика заверили, что все деньги будут отданы именно сотруднику ГИБДД, который непосредственно внесет изменения в базу данных. Таким образом командир взвода полка ДПС не только взял деньги, но и совершил посредничество.

В поле зрения правоохранителей попал и еще один эпизод. По версии следствия, 24 октября 2020 года он оказал содействие своему знакомому водителю, которого задержали пьяным в поселке Юбилейный. Он сказал своему приятелю, что все будет улажено за 10 тыс. рублей. Хотя это не требовалось, так как инспектор составил протокол и отпустил автомобилиста. Тем не менее тот поверил, что в этом заслуга его знакомого и перевел ему деньги на карту, чтобы тот отдал полицейскому.

Преступления были выявлены сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД области вместе с УФСБ региона.

Свою вину командир взвода полка ДПС не признал. Дело направлено в суд.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.

Уже вынесен приговор инспектору ГИБДД, который внес изменения в базу данных — его отправили в колонию на два года.

Материалы уголовного дела в отношении сотрудника ИАЗ, получившего незаконное вознаграждение в размере 20 000 рублей, выделены в отдельное производство.

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