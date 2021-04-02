Выделена земля для строительства поликлиник в микрорайоне «Звезда»

В микрорайоне «Звезда» в Саратове появятся взрослая и детская поликлиники.

Как сообщили сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети «ВКонтакте», земельный участок для строительства был передан в областную собственность из федеральной.

Ранее жители микрорайона попросили Вячеслава Володина оказать содействие в строительстве объектов. После этого он помог найти средства из привлеченных источников для начала работ. Деньги поступили в регион на минувшей неделе.

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