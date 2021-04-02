На севере Саратовской области открывается весенняя охота

В северных районах Саратовской области на этих выходных откроется весенняя охота на водоплавающую дичь.

- Срок охоты на гусей и селезней уток, вальдшнепа составляет десять дней, — сообщили «КП-Саратов» в комитете охотхозяйства и рыболовства области.

Неделю назад сезон охоты начался на юге региона — в Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском и других районах. Там можно добывать дичь до 5 апреля.

Охотники с живыми подсадными утками могут добывать селезней уток до 23 апреля. При себе нужно иметь разрешение на добычу.

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