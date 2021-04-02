В ПИУ РАНХиГС на международном уровне обсудили развитие современного региона

В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась XIV Международная научно-практическая конференция «Развитие современного региона: вопросы политико-правового управления».
Работа конференции проводилась в формате очных дискуссий с интегрированием информационно-коммуникационных технологий, которые позволили студентам из региональных и зарубежных вузов, таких как Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и Национальный университет государственной службы г. Будапешт (Венгрия), стать активными участниками масштабного научного процесса. Опыт исследований получили также учащиеся общеобразовательных учреждений города Саратова и Саратовской области.
Дискуссии были посвящены следующим направлениям: правовые основы развития современного региона в условиях цифровизации; проблемы практической политологии и геополитической конфликтологии в современной России; правовая жизнь региона: опыт и тенденции развития; власть и общество в историко-правовом пространстве региона; управление коммуникациями в пространстве региона; лингвокоммуникативные и социокультурные аспекты управления современным регионом; гражданское общество: особенности регионального развития»; правовые основы современного региона в контексте конституционной реформы 2020 года.
По итогам работы секций участников наградили дипломами I, II, и III степени.
Декан факультета политико-правового управления Поволжского института управления РАНХиГС Елена Стриганкова прокомментировала итоги работы.
- Структурирование современного политического и коммуникативного пространства региона должно проходить в соответствии с правовыми основами общества. Ситуация, связанная с распространением карантинных мер, ставит перед профессиональным сообществом управленцев ряд вопросов, на которые мы дали ответы в ходе научной дискуссии студентов и экспертов, — отметила Елена Стриганкова.
Торжественное награждение победителей состоялось на церемонии закрытия конференции. Оргкомитет поблагодарил всех участников ежегодного научного мероприятия за активную исследовательскую позицию, пожелал дальнейших успехов, а также отметил, что по итогам работы конференции будет издан сборник научных трудов.
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