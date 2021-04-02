Саратовцы выберут территории для благоустройства по нацпроекту

Скоро начнется голосование за выбор территорий для благоустройства

В Саратове вновь выберут общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, для рейтингового голосования отобраны 178 площадок по региону, которые были определены горожанами. В Саратове — это 20 территорий.

- Городская среда должна формироваться с учетом мнения жителей, поэтому все проекты отбираются совместно с ним, — отметил министр Павел Мигачев.

В Саратове для голосования выбраны:

1. Бульвар по улице Астраханская (от Вавилова до Большой Горной);

2. Бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);

3. Бульвар имени Мюфке;

4. Парк у пруда Семхоз;

5. Устройство сквера в микрорайоне «Звезда»;

6. Сад «Липки»;

7. Ильинская площадь;

8. Бульвар по улице 2-й Садовая (от Рахова до Астраханской);

9. Малое пешеходное кольцо от Рахова до новой набережной (по улицам Бахметьевской, Горького, Рабочему переулку и Провиантской);

10. Детский парк;

11. Сквер Дружбы народов, сквер имени Ленина, сквер около ГЦНК (на площади Орджоникидзе);

12. Сквер Пролетарский;

13. Сквер Авиастроителей;

14. Сквер Калинина;

15. Устройство сквера по улице Огородная (3-й жилучасток);

16. Парк Солнечный;

17. Сквер по проспекту 50 лет Октября (от Технической до 3-й Дачной);

18. Устройство сквера по улице Майская в поселке Жасминный;

19. Устройство сквера в поселке Поливановка (9-я Дачная);

20. Устройство сквера в микрорайоне «Городские просторы».

Рейтинговое голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 64.gorodsreda.ru. Принять участие в нем сможет любой гражданин России старше 14 лет.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован президентом России Владимиром Путиным.

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