Саратовцы выберут территории для благоустройства по нацпроекту

Скоро начнется голосование за выбор территорий для благоустройства
В Саратове вновь выберут общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ области, для рейтингового голосования отобраны 178 площадок по региону, которые были определены горожанами. В Саратове — это 20 территорий.
- Городская среда должна формироваться с учетом мнения жителей, поэтому все проекты отбираются совместно с ним, — отметил министр Павел Мигачев.
В Саратове для голосования выбраны:
1. Бульвар по улице Астраханская (от Вавилова до Большой Горной);
2. Бульвар по улице Рахова (между Вавилова и Соколовой);
3. Бульвар имени Мюфке;
4. Парк у пруда Семхоз;
5. Устройство сквера в микрорайоне «Звезда»;
6. Сад «Липки»;
7. Ильинская площадь;
8. Бульвар по улице 2-й Садовая (от Рахова до Астраханской);
9. Малое пешеходное кольцо от Рахова до новой набережной (по улицам Бахметьевской, Горького, Рабочему переулку и Провиантской);
10. Детский парк;
11. Сквер Дружбы народов, сквер имени Ленина, сквер около ГЦНК (на площади Орджоникидзе);
12. Сквер Пролетарский;
13. Сквер Авиастроителей;
14. Сквер Калинина;
15. Устройство сквера по улице Огородная (3-й жилучасток);
16. Парк Солнечный;
17. Сквер по проспекту 50 лет Октября (от Технической до 3-й Дачной);
18. Устройство сквера по улице Майская в поселке Жасминный;
19. Устройство сквера в поселке Поливановка (9-я Дачная);
20. Устройство сквера в микрорайоне «Городские просторы».
Рейтинговое голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 64.gorodsreda.ru. Принять участие в нем сможет любой гражданин России старше 14 лет.
Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован президентом России Владимиром Путиным.
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