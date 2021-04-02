Восстановлена размытая паводком дорога в Балашовском районе

Дорожное полотно было размыто, образовался провал. Фото из Instagram Павла Петракова

В Балашовском районе провалилась дорога.

Об этом рассказал на своей странице в Instagram глава района Павел Петраков.

По его словам, трассу размыло между селами Терновка и Даниловка. Причиной тому — резкое таяние снега. На несколько часов было остановлено транспортное сообщение.

Транспортное сообщение остановилось. Фото из Instagram Павла Петракова

На месте работали сотрудники администрации, дорожные службы, ремонтные бригады ООО «Поволжрегионстрой». Было задействовано семь единиц техники.

Для ремонта было задействовано семь единиц техники. Фото из Instagram Павла Петракова

Движение было восстановлено в 20:45, через четыре часа после поступления сообщения о ЧП.

Ситуацию взял на контроль председатель правительства Роман Бусаргин.

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