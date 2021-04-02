В Энгельсе из-за пожара в доме эвакуировали десять человек

В Энгельсе произошел пожар в квартире
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области вчера днем, 1 апреля, случился пожар.
- Сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире четырехэтажного дома на Полиграфической поступил в 15:10. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС.
Оказалось, что горела внутренняя отделка и кухня на площади 16 кв. м. Из дома эвакуировали десять человек.
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