В здании гостиницы «Россия» в Саратове начали закладывать окна

На здании бывшей гостиницы «Россия» в Саратове начинаются первоочередные противоаварийные работы.

Как написал в своем Instagram глава города Михаил Исаев, планируется усилить аварийные простенки на втором этаже, зафиксировать межэтажные перекрытия, инъектировать трещины. Кроме того, временно заложены несколько оконных проемов, чтобы законсервировать здание.

Сейчас идут переговоры с собственником большинства нежилых помещений, чтобы разработать проект на восстановление технического состояния здания и ремонтно-реставрационные работы.

- С момента проведения первоочередных противоаварийных работ и на всех этапах восстановления здания будет установлен мониторинг технического состояния здания для обеспечения контроля состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих факторов, ведущих к ухудшению технического состояния конструкций здания — заявил мэр.

Напомним, ранее в здании бывшей гостиницы открыли аптеку. Это вызвало негодование главы города. Он призвал правоохранителей разобраться в ситуации.

В здании гостиницы открылась аптека. Фото из Instagram Михаила Исаева

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