В Саратове закрасят граффити с котами на Театральной площади

Граффити с котами исчезнет со стены Фото: Пресс-служба администрации Саратова

На Театральной площади в Саратове закрасят граффити с котами.

Напомним, рисунок в июле 2020 года создал саратовский художник Дмитрий Жумаев.

На ее месте появится новая работа Фото: Пресс-служба администрации Саратова

- В связи со сложными погодными условиями и разрушением основания рисунка автор решил закрасить его, в чем муниципалитет окажет содействие. Планируется, что на этом месте после более тщательной подготовки стены появится новая работа, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Уже сейчас рабочие очищают поверхность стены. С нее снимут испорченную краску, выровнят и закрасят.

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