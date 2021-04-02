В Саратове закрасят граффити с котами на Театральной площади

Граффити с котами исчезнет со стены
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
На Театральной площади в Саратове закрасят граффити с котами.
Напомним, рисунок в июле 2020 года создал саратовский художник Дмитрий Жумаев.
На ее месте появится новая работа
Фото: Пресс-служба администрации Саратова
- В связи со сложными погодными условиями и разрушением основания рисунка автор решил закрасить его, в чем муниципалитет окажет содействие. Планируется, что на этом месте после более тщательной подготовки стены появится новая работа, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Уже сейчас рабочие очищают поверхность стены. С нее снимут испорченную краску, выровнят и закрасят.
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