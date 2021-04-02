Восстановлено отопление у жителей Балакова

В Балакове Саратовской области восстановлены параметры теплоснабжения.

Как сообщили в филиале ПАО «Т Плюс», температура воды в системе вернулась к уровню 70 градусов. Это соответствует нормативу.

Напомним, накануне на ТЭЦ-4 произошла нештатная ситуация, что привело к частичному снижению температурного режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.