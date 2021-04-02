В Саратове водитель Kia попал в больницу после тарана Chevrolet

В Ленинском районе Саратова вчера, 1 апреля, случилась авария на Московском шоссе.

- В 20:40 напротив дома №1а 43-летний водитель Kia, по предварительным данным, нарушил правила очередности проезда и столкнулся с Chevrolet, который вел 22-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В больницу с травмами попал водитель Kia

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