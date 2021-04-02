Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает юбилей

Валерий Радаев Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Сегодня, 2 апреля 2021 года, у губернатора Саратовской области Валерия Радаева юбилей.

Главе региона исполнилось 60 лет.

Как гласит его биография, Валерий Васильевич родился в селе Благодатное Хвалыского района. В 1994 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» институт механизации сельского хозяйства имени M. И. Калинина по специальности «Механизация сельского хозяйства» с присвоением квалификации «Инженер-механик».

А ранее, в 1980 году, он начал свой трудовой путь, работал на разных должностях в совхозе «Благодатинский». С 1993 по 1996 годы был его директором.

В апреле 1996 Валерий Радаев стал главой администрации Хвалынска, в декабре — главой района, а в 2000 году — главой объединенного муниципального образования Хвалынского района.

С марта 2005 по декабрь 2007 года он трудился руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области.

С 2002 года Радаев является членом партии «Единая Россия». Апрель 2006 — декабрь 2007 и март 2010 — ноябрь 2021 — в эти периоды он был секретарем Регионального политического совета Саратовского регионального отделения партии.

Также в декабре 2007 года его избрали депутатом Саратовской облдумы, а 12 числа того же месяца — ее председателем.

В 2012 году, 23 марта, Президент РФ Дмитрий Медведев назначил Валерия Радаева врио губернатора Саратовской области, а 5 апреля он официально вступил в эту должность.

Также 10 сентября 2017 года за Валерия Радаева на выборах губернатора за него проголосовали 74,63% избирателей, а 21 числа он официально вступил в должность.

Валерий Радаев кандидат социологических наук.

Имеет государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, орден Дружбы, орден Почета. Является Почетным гражданином Хвалынского района Саратовской области.

Кроме того, он женат и имеет сына.

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