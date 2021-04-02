Жители Саратова удивились новым ценам на хлеб

Саратовцы заметили рост цен на хлеб. Фото группы "Саратов онлайн"

Жители Саратова обратили внимание на подорожание хлеба.

Как рассказал в группе «Саратов онлайн» анонимный пользователь, первого апреля цена на «Батон Гусарский» в магазине «Лента» обошелся в 97,4 рубля по карте. Без нее цена выше — 102,57 рубля.

Батон продается на развес. Цена продукта за килограмм составляет 112,99 по карте и 118,99 — без нее.

- Брали такой немного ранее за 50, теперь 100, — пояснил покупатель.

В комментариях читатели считают, что в этом случае надо искать хлеб дешевле.

Напомним, ранее жители города сильно удивились росту цен на яйца — они достигли также 100 рублей.

Председатель правительства области Роман Бусаргин на заседании правительства 1 апреля потребовал от Минэконома и Минсельхоза взять ситуацию с ценами на продукты под контроль

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