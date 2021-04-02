На Антонова в Саратове иномарка сбила девочку

Авария на Антонова
Фото: ГИБДД по Саратову
В Ленинском районе Саратова вчера, 1 апреля, сбили девочку на пешеходном переходе.
- Авария случилась в 21:00 напротив Антонова, 28. 35-летний водитель Hyundai Sonata наехал на девятилетнюю девочку, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.
Пострадавшая попала в больницу.
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