В поселке Анисовский мужчина приехал к сопернику, забил его кулаками и забрал свою возлюбленную

Мужчина избил соперника и уехал
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области будут судить 35-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее он уже был судим.
Трагедия разыгралась в поселке Анисовский
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По предварительной версии, утром 4 февраля мужчина отправился в поселок Анисовский, чтобы разобраться с соперником, к которому приехала его сожительница.
Он с порога несколько раз ударил 57-летнего хозяина кулаком в лицо, а потом уехал, забрав женщину с собой.
Избитый мужчина вскоре скончался.
Свою вину мужчина признал. Дело направлено в суд.
Мужчина признал вину и ждет суда
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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