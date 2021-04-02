В поселке Анисовский мужчина приехал к сопернику, забил его кулаками и забрал свою возлюбленную

Мужчина избил соперника и уехал Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области будут судить 35-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее он уже был судим.

Трагедия разыгралась в поселке Анисовский Фото: СУ СКР по Саратовской области

По предварительной версии, утром 4 февраля мужчина отправился в поселок Анисовский, чтобы разобраться с соперником, к которому приехала его сожительница.

Он с порога несколько раз ударил 57-летнего хозяина кулаком в лицо, а потом уехал, забрав женщину с собой.

Избитый мужчина вскоре скончался.

Свою вину мужчина признал. Дело направлено в суд.

Мужчина признал вину и ждет суда Фото: СУ СКР по Саратовской области

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