Соцработник нашла тело 78-летней подопечной в селе Екатериновского района

В селе Киево-Николаевка Екатериновского района на пожаре погибла 78-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, о ЧП стало известно благодаря социальному работнику.

1 апреля она пришла к пенсионерке, чтобы оказать помощь. Но на стук в дверь никто не открыл. При этом дом оказался не заперт, поэтому женщина зашла и поняла, что что-то не так: комнату заполнял дым и было очень жарко, но открытого горения уже не было.

Соцработник выключила газовую печь и увидела, что хозяйка дома лежит на кухне.

На место ЧП прибыли сотрудники СКР. На теле погибшей имелись ожоги. Предполагается, что из-за перекала печной трубы загорелся потолок.

Сейчас проводится доследственная проверка.

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