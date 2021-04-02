Вынесен приговор по делу об убийстве у бара на 2-й Дачной

Вынесен приговор по делу об убийстве мужчины на проспекте 50 лет Октября.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт 36-летнему мужчине. Его не сочли заслуживающим снисхождения.

Напомним, речь идет о преступлении, совершенном 8 ноября возле бара на 2-й Дачной. Туда 36-летний мужчина пришел с женой и ее подругой, но во время отдыха он поссорился с другим посетителем — якобы тот флиртовал с его супругой.

Было решено продолжить выяснение отношений на улице, и там мужчина жестоко избил потерпевшего кулаками и ногой. Вскоре раненого увидели прохожие, они вызвали скорую помощь, но пострадавший не доехал до больницы.

Свою вину гражданин не признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на 13 лет.

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